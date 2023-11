Potrebbero esserci importanti novità negli orari del prossimo campionato di Serie A. Secondo infatti quanto riporta il Corriere dello Sport, quattro big-match all'anno verrebbero giocati alle 12.30 di domenica e alle ore 15.00 e non più in "notturna". Le quattro gare verrebbero divise equamente per ogni slot orario (due ciascuno), verrebbero spalmate su tutto l'arco del campionato e mai in contemporanea l'uno con l'altro. Questo quanto prevede secondo l'indiscrezione del quotidiano, il nuovo accordo per i diritti tv.