Sette conferenze stampa rinviate. In Serie A si gioca, però nessuno ha avuto l'ardire di parlare: o meglio, qualcuno l'ha fatto ma ha comunque prevalso il buon senso. Per la questione Coronavirus, infatti, sono state fermate le conferenze di Antonio Conte (pre Juve-Inter) e Stefano Pioli, che avrebbe invece presentato la sfida tra il suo Milan e il Genoa. Stessa storia, da Milano, a Torino: Sarri non parlerà nella giornata di domani. Uguale destino per Nicola, tecnico del Genoa, D'Aversa (Parma) e Moreno Longo, oggi al Torino. Ha parlato Gattuso, eviterà di farlo Ranieri.