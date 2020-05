Non il 20, ma il 19 giugno. Secondo Sky Sport è la nuova data per l'inizio della Serie A, che partirà con Atalanta e Sassuolo, uno dei recuperi; Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari gli altri. Il campionato dovrebbe concludersi tra sabato 1° agosto e domenica 2. La Juventus tornerà in campo prima, per il ritorno della semifinale della Coppa Italia contro il Milan, in programma il 13 giugno; l'altra semifinale è Napoli-Inter, poi la finale in programma il 17 giugno.