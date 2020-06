5









Niente algoritmo in caso di altro stop alla Serie A. Nel corso dell'assemblea di Lega che si è svolta questo pomeriggio ​16 società (4 astenute) hanno votato il piano B in caso di nuovo stop alla Serie A. Se accadesse, appunto, niente algoritmo: se non ci saranno verdetti già aritmeticamente assegnati dal campo, non verranno indicati vincitore dello scudetto e retrocesse.



POSIZIONE JUVE - Anche se mai ufficialmente, Andrea Agnelli ha sempre fatto filtrare la volontà di non accettare un eventuale scudetto a tavolino. L'unico modo in cui la Juve vincerebbe e accetterebbe il tricolore è solo in caso di scudetto aritmetico.