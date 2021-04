Mattia Perin è il portiere del Genoa, ma è ancora di proprietà della Juventus, che peraltro sta pensando a lui come futuro secondo portiere. Domenica ci sarà peraltro la sfida all'Allianz Stadium tra Perin e la Juve. In questo contesto, vi informiamo di un dato molto interessante su di lui: nel campionato di Serie A in corso, ha la ​miglior percentuale di tiri parati o intercettati rispetto al totale dei tiri subiti.