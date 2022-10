Nessuno approccia le partite di Serie A come la. O almeno questo è quello che dicono i numeri, se è vero che la squadra bianconera ha segnato quattro dei suoi 17 gol in questo campionato nei primi 10 minuti di gioco, più di qualsiasi altra formazione del torneo: è successo anche ieri nel match all'Allianz Stadium contro l', con Moiseche ha aperto le marcature dopo otto minuti dal fischio d'inizio dando il via a una serata che per la Vecchia Signora si sarebbe rivelata trionfale.