Dopo i problemi legati alla cessione dei diritti tv e le lotte interne all'assemblea di Lega, la Serie A ripiomba nel caos più assoluto. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, sette club del massimo campionato italiano avrebbero chiesto - attraverso una lettera - le dimissioni del presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino. I club coinvolti sono la Juventus, ​Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Ci sarebbe anche una seconda lettera, partita dallo studio legale Chiomenti, che farebbe emergere i rilievi di una denuncia per cattiva gestione: "La lettera delle Società chiede a Dal Pino di farsi da parte in quanto non hanno più fiducia in lui. Quella dello studio Chiomenti per conto delle società chiede anche eventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione diritti e fondi".

LE MOTIVAZIONI - I motivi che hanno spinto le società a fare un passo tanto deciso sarebbe la cattiva gestione della cessione dei diritti tv, dell'entrata dei fondi privati e la questione pubblico agli Europei. Le società, infatti, riterrebbero ormai non più sostenibile far svolgere le partite di campionato a porte chiuse.