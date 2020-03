L’incertezza che regna in questo momento nel sistema calcio italiano e in particolare nella nostra Serie A sta influenzando anche i mercati. Tra i titoli più penalizzati in borsa c’è quello Juventus che, secondo quanto riferito da finanza.com, questa mattina è risultato tra i più venduti e tra i peggiori del Ftse Mia, con un calo del 2,3% in area 0,90 euro, che rappresenta il minimo dall’autunno del 2018 per il club della famiglia Agnelli.



In calo anche i titoli di As Roma e SS Lazio, le altre due società quotate in borsa, che hanno perso oltre il 2%. Una decisione veloce ed efficace su come combattere l’emergenza coronavirus potrebbe dare una boccata d’ossigeno al titolo bianconero in borsa, dopo che anche lo scorso 24 febbraio il club bianconero aveva perso l’11,8%.