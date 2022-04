Si è concluso 1-1 il big match di Pasquetta tra Napoli e Roma, che ha visto la Juve spettatrice interessata soprattutto per osservare la prestazione dei giallorossi di Josè Mourinho, potenzialmente "pericolosi" per il quarto posto in classifica. Passati in vantaggio all'11' grazie a un rigore trasformato da Lorenzo Insigne, i padroni di casa si sono fatti raggiungere sul pareggio in pieno recupero, con un gol di Stephan El Shaarawy. I partenopei chiudono dunque la giornata in terza posizione con 67 punti, alle spalle di Inter e Milan, mentre la Roma tiene il passo dei bianconeri restando a -5.