Il Milan fa visita al Napoli dopo la vittoria di martedì sera contro la Juventus. ​Scontro numero 144 in Serie A, con il bilancio in favore del Milan: 42 successi, 47 pareggi e 54 sconfitte. Il Napoli, però, non ha perso nessuno degli ultimi dieci confronti in campionato (6 vittorie, 4 pareggi): l'ultimo ko risale al 2014, 2-0 per il Milan al Meazza. Gli azzurri, inoltre, hanno vinto le ultime tre sfide al San Paolo. Occhi puntati su Gennaro Gattuso, alla prima da ex: sulla panchina del Milan ha collezionato 62 gare in A, vincendone il 50% esatto (31 vittorie, 19 pareggi, 12 sconfitte).



