Brutte notizie per la Juventus, a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Roma. Sia il Napoli sia l'Atalanta hanno vinto in campionato, rispettivamente contro Sampdoria e Udinese. La squadra di Allegri deve vincere per ricucire lo strappo dal quarto posto: bergamaschi a 6 punti, azzurri a 8.