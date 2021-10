La Serie A continua ad avere una capolista a punteggio: è il Napoli, che in questa 8^ giornata di Serie A ha appena battuto il Torino allo stadio Maradona. Una gara come sempre ben giocata dalla formazione di Spalletti, con un rigore fallito da Insigne nel primo tempo e un palo colpito da Lozano nella ripresa. Finché, su un'azione insistita nell'area granata, col pallone continuamente in aria, arrivaNapoli primo in classifica a 24 punti, 2 di vantaggio sul Milan e 7 sull'Inter.