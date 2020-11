La Juventus è attesa a Benevento sabato alle 18 per giocare allo stadio Vigorito la partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Un ritorno al campionato, con rinnovata concentrazione, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League già acquisita grazie al successo in rimonta sul Ferencvaros di martedì sera. Tanti i messaggi provenienti dai profili social dei giocatori della Juve dopo l'allenamento di oggi alla Continassa. A partire dal terzo portiere Carlo Pinsoglio, sempre pronto a caricare l'ambiente: "Modalità Serie A" ha annunciato su Instagram.