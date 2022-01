La ventitreesima giornata della Serie A verrà chiusa da uno dei grandi classici del calcio italiano: Milan-Juventus. Nel posticipo di San Siro entrambe le squadra cercano i punti per non vedere svanire i rispettivi obiettivi, con i due tecnici Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, entrambi ex della sfida, che si affidano ai loro leader tecnici per portare a casa i tre punti. Secondo i betting analyst di Olybet.it infatti il gol di Zlatan Ibrahimovic, anche lui con un passato alla Juve, vale 2,50 volte la posta, stessa posta del dieci della Juventus Paulo Dybala, sempre più al centro di voci di mercato ma in rete nelle ultime due uscite. Dopo aver punito la Vecchia Signora negli ultimi due precedenti allo Stadium, Ante Rebic cerca la terza rete consecutiva a Szczesny, offerta da olybet.it a 3,50, mentre sale a 7 il gol dell’ex di Manuel Locatelli, che proprio contro la sua attuale squadra decise un Milan-Juventus del 2016 con un capolavoro dalla distanza.