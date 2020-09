1









Pochi minuti fa è stato ufficializzato il calendario della Serie A 2020/21: la Juve debutterà con la Sampdoria, poi avrà Roma e Napoli; tra le partite da cerchiare in rosso c'è quella con il Milan, a San Siro, alla 16a giornata. I rossoneri sono già entrati in clima campionato e con un tweet lanciano un messaggio: "Possiamo ripartire dal risultato di luglio? Lo scopriremo alla 16a giornata. Ospitiamo la Juve". L'ultimo precedente tra le due squadre è infatti quello del 7 luglio scorso, quando il Milan vinse 4-2 con i bianconeri.



