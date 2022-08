Secondo mezzo passo falso in trasferta consecutivo per il, che dopo il pareggio contro l'Atalanta - che ha preceduto il successo a San Siro contro il Bologna - non è andato oltre lo 0-0 anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In quello che era stato il teatro dell'ultimo scudetto, i rossoneri hanno rischiato di andare sotto nel primo tempo, quando Maignan ha parato un rigore a Berardi (poi uscito per infortunio). Poi pochi spunti e una partita poco brillante soprattutto in fase offensiva: non sono bastati i cambi di Pioli nel finale, per i rossoneri solo qualche spunto di Leao. Milan che sale in classifica a 8 punti, in attesa di Roma e Inter impegnate stasera contro Monza e Cremonese.