Si è deciso solo all'88' il match di questa sera traallo stadio Olimpico. 1-0 il risultato finale a favore dei rossoneri, a segno con Noahdopo oltre 20 minuti giocati in superiorità numerica per via dell'espulsione dell'ex bianconero Luca Pellegrini al 57'. I biancocelesti, peraltro, hanno concluso la partita in otto uomini, perché tra 94' e 96' hanno rimediato un cartellino rosso anche Adam Marusic e Matteo Guendouzi, in un clima di proteste e grande nervosismo con tanto di mini rissa al fischio finale. Con questa vittoria il Milan si avvicina quindi alla, che ora dista solo un punto in attesa della sfida di domenica sera contro il Napoli.