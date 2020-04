2









Convocata d’urgenza un’assemblea della Lega Serie A, martedì 21 aprile alle ore 9.00, in videoconferenza: tra gli argomenti di discussione fatturazione e pagamento della sesta rata dei diritti tv, scenari attività sportive e relativi protocolli.



COPPE AD AGOSTO - Sarà però fondamentale l'Esecutivo Uefa, programmato per giovedì. Dalle parti di Ceferin pare sia stata presa una decisione epocale (ma non sorprendente): saranno separati i campionati, da completare prima, e poi si tornerà alla Champions League e all'Europa League. L'ultimo stadio? Champions ed EL tutte concentrate nel mese di agosto.



Foto: Adidas