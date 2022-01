1









La Lega Serie A ha la mano ferma: niente rinvii. Questa la posizione emersa nelle ultime ore. Nonostante l'aumento dei contagi tra i calciatori e la richiesta della Salernitana di rinviare la gara contro il Venezia, la Lega resta sulle proprie posizioni: si gioca. Come riporta la Gazzetta della Sport, infatti, non giocare porterebbe al rischio di far cadere un muro già sottile che regge il campionato. Per lo stesso motivo è stata rinviata la Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter, mantenendo una linea chiara per tutti.



Nessun rinvio quindi, eventualmente sarà la giustizia sportiva a costringere al recupero delle gare non giocate, come successo con Juventus e Napoli nello scorso anno, dopo l'intervento dell'ASL. Intanto, è arrivato un primo allarme da Napoli, alla vigilia del viaggio a Torino per la sfida alla Juventus: in caso di nuovi positivi e conseguenti interventi dell’Asl di riferimento, gli effetti sul calendario sarebbero pesanti. Venerdì è in programma un’assemblea dei club.