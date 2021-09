Mentre la Juventus si appresta ad affrontare il Milan all'Allianz Stadium per la 4^ giornata di Serie A, il quadro generale di questo turno di campionato si va ad arricchire coi risultati delle due squadre della capitale. E sono risultati abbastanza a sorpresa.I biancocelesti di Sarri impattano in casa contro il Cagliari: vantaggio di Immobile verso fine primo tempo su cross di Milinkovic-Savic, poi nel secondo tempo uno-due fulminante dei sardi a ribaltare la situazione, coi gol di Joao Pedro e Keita Balde, fino alcon una botta in area che fa traversa-gol.Se la Lazio raddrizza parzialmente la situazione, i giallorossi di Mourinho incappano nel primo vero passo falso stagionale al Bentegodi. Anche qui, primo tempo con i capitolini in vantaggio, grazie a un formidabile colpo di tacco di capitan Pellegrini. Ma nella ripresa succede di tutto: subito Antonin Barak e Gianluca Caprari invertono la situazione, poi anche qui arriva il 2 pari per uno sfortunato autogol di Ivan Ilic. E siamo solo al 58'. A differenza dell'altra sfida, però,con una prodezza balistica da 30 metri di Marco Davide Faraoni!