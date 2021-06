La partita per la Serie A “spezzatino” non è finita, anzi. Come riporta Calcio e Finanza, la Lega ha convocato per lunedì 21 giugno una nuova assemblea, che si terrà in videoconferenza, in cui verranno trattati diversi temi, tra cui la possibilità di suddividere ancor di più le gare di campionato. Nell’ultima riunione, i club avevano dato l’ok alla proposta di spalmare le 10 gare in altrettanti slot, con 13 voti a favore. Decisione revocata subito dopo nell’ottica di una maggiore valorizzazione. Così si riuniranno lunedì per dare un altro giudizio sulla possibilità di concepire una Serie A “spezzatino”.