Ha aperto le danze nel 3-1 con cui l’Inter ha battuto il Bologna, e ora Romelu Lukaku insidia Cristiano Ronaldo. L’ottavo gol realizzato dal belga da inizio campionato segna l’aggancio al portoghese nella classifica dei bomber e un avvicinamento significativo a CR7 anche nelle scommesse sul capocannoniere: sul tabellone Snai la quota per Lukaku è scesa a 3,50, a un passo da quella di Ronaldo che dopo il derby a secco è salito da 2,25 a 2,50. L’attaccante nearazzurro, intanto, ha completato il sorpasso su Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box (e a 10 reti) e dato a 4,00. Dietro il trio di testa , riporta agipronews, continua l’inseguimento di Ciro Immobile, a segno anche contro lo Spezia e ora a 7,50. Si balza in doppia cifra per tutti gli altri contendenti, con Belotti a 15,00 davanti a Caputo (25,00) e Lautaro Martinez (33,00).