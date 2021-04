Oggi pomeriggio la Juventus ha perso 1-0 contro l'Atalanta, venendo superata in classifica proprio dalla Dea. I bianconeri sono quarti in classifica, ultimo posto utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Devono allora guardarsi dal Napoli, che insegue a tre punti e stasera contro la capolista Inter ha l'occasione di agganciare la Juve. Ma prima, scende in campo la Roma, settima a quota 54, impegnata sul campo del Torino.

Qui di seguito gli aggiornamenti in tempo reale delle due partite che completano la 31^ giornata di Serie A: Torino-Roma e Napoli-Inter