Il gol messo a segno in pieno recupero da Danilo ha permesso alla Juventus di pareggiare 1-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta e di mantenere due punti di vantaggio proprio sulla formazione di Gasperini, però con una gara in meno all’attivo. I bianconeri, per gli esperti di Stanleybet.it, sono comunque i favoriti per il quarto e ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League, in quota a 1,35, davanti ai bergamaschi, proposti a 1,80. Oltre all’Inter, sembra ormai certa la qualificazione del Milan, nuova capolista della Serie A, fissata a 1,10 leggermente davanti al Napoli a 1,12, mentre sono sempre all’inseguimento di un posto tra le top-4 le due romane, Roma e Lazio, ora offerte a 10.