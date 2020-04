Nuovi elogi di Lotito alla Juve e ad Agnelli. Secondo Tuttosport, nell'assemblea di Lega di ieri, il presidente della Lazio ha lodato l'iniziativa dei bianconeri in merito al taglio stipendi. ​



SECONDA VOLTA - Appena tre giorni fa, lo stesso quotidiano torinese​ riportava i complimenti di Claudio Lotito, presidente della Lazio, nei confronti di Andrea Agnelli: “I miei complimenti per la gestione della questione stipendi, davvero avete fatto un grande lavoro”, le parole del numero uno biancoceleste per le quali è stato ringraziato dal presidente bianconero.