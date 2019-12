Come riferito dal sito della Lega Serie A, sono 292.894 i tifosi che hanno assistito dal vivo alle 10 partite del massimo campionato nello scorso weekend. La partita più vista è stata Milan-Sassuolo, con 58.007 presenze. Secondo posto per la Juve: allo Stadium, per la sfida all'Udinese, erano in 39.127.