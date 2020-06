La Serie A è ripartita e non si ferma più. Una era la principale candidata alla retrocessione, l'altra doveva lottare per lo scudetto: invece, tra Verona e Napoli c'è solo un punto di distacco e questa sera alle 19.30 al Bentegodi le squadre di Juric e Gattuso si sfidano in uno degli incontri più interessanti della 27esima giornata, in contemporanea con Spal-Cagliari e in attesa di Genoa-Parma e Torino-Udinese, in scena alle 21.45



