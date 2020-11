La Juventus ieri è tornata alla vittoria in campionato contro lo Spezia nella gara del Manuzzi di Cesena valida per la 6^ giornata di Serie A. Sesta giornata che ha visto il tonfo clamoroso del Napoli contro un altrettanto clamoroso Sassuolo, un Milan che veleggia in testa ancora imbattuto, un'Inter che ha pareggiato in affanno, un Torino che non riesce a vincere... e che si conclude stasera al Bentegodi con la sfida tra Verona e Benevento: i padroni di casa sono la miglior difesa del campionato, e ospitano una neopromossa che sta mostrando un buon calcio.