L'anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A va in scena in Friuli: è Udinese-Roma, sfida tra due squadre alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. I padroni di casa hanno perso contro Verona e Spezia, mentre la Roma ha incassato lo 0-3 a tavolino contro l'Hellas e pareggiato 2-2 con la Juventus.

Ecco le formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti



ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca