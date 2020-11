Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie disue il pareggio tra, torna in campo lacon il resto delle partite valide per l'ottava giornata.Si parte alle 12.30 con il ritorno di Cesaresulla panchina dellaNel pomeriggio, alle 15, oltre a Inter-Torino e Roma-Parma ci sono altre due gare. Ildiospita la rivelazione di questo inizio di campionato, ilè terzo in classifica, ancora imbattuto con 4 successi e 3 pareggi. Anche gli scaligeri sono in un buon momento, e nell'ultima hanno sfiorato la vittoria a San Siro contro il Milan capolista.Sempre alle 15 la, ferma a un ko e un pareggio dopo tre successi consecutivi, ospita al Ferraris il, una sola vittoria nelle ultime cinque.si affida alla coppiasceglieconalle spalle.Alle 18, invece, la sfida tramette di fronte due squadre in grossa difficoltà. Solo 4 punti per i friulani penultimi, 5 per la squadra di Maran, due pareggi nelle ultime cinque gara. Chiude la giornata il posticipo serale tra