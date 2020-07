Si completa oggi il programma della 29a giornata di Serie A. Aprono Bologna-Cagliari e Inter-Brescia che scendono in campo alle 19.30 con Antonio Conte che farà a meno di Christian Eriksen, lasciato inizialmente in panchina. Alle 21.45 alrei tre match: Lecce-Samp, Fiorentina-Sassuolo, Spal-Milan e Verona-Parma. La Juve ha già fatto il suo ieri battendo il Genoa per 3-1 a Marassi mentre la diretta inseguitrice dei bianconeri, la Lazio di Simone Inzaghi, ha battuto per 2-1 il Torino in casa dei granata nella giornata di ieri.



