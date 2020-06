Alle 21.45 altri due incontri fondamentali nella lotta per non retrocedere. Il Genoa che aveva vissuto un periodo positivo pre-lockdown e che aveva chiuso battendo il Milan a San Siro è capitolato contro il Parma: 4-1 per i ragazzi di D'Aversa, con tripletta di Cornelius e gol di Kulusevski a chiudere. Di Iago Falque il gol genoano. Vince 1-0 il Torino di Longo contro l'Udinese: decisivo Belotti