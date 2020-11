La Serie A oggi presenta un menu gustosissimo per la 6^ giornata! Già si sono completati 4 match (vittorie di Atalanta, Bologna e Milan, pari per l'Inter), in questo momento durante Spezia-Juventus si sta disputando anche Torino-Lazio, coi biancocelesti falcidiati dal coronavirus che fanno visita lo stesso alla squadra di Giampaolo in crisi. Alle 18 due gare interessantissime come Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina, mentre stasera sarà la volta di uno dei derby più caldi d'Italia: a Marassi sarà Sampdoria-Genoa.

Segui tutto qui in diretta testuale!