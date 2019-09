Dopo l'anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, seguito da tre partite di sabato, compresa la vittoria della Juventus in casa contro il Verona e il derby dominato dall'Inter sul Milan, si torna in campo per le ultime sei partite di questa quarta giornata di Serie A. Alle 12.30 il Sassuolo ospita la Spal al Mapei Stadium, mentre alle 15 sono in programma Bologna-Roma, Lecce-Napoli e Sampdoria-Torino. Segue alle ore 18 la bella sfida tra Atalanta e Fiorentina, mentre a chiudere il turno alle 20.45 è Lazio-Parma.



Seguite la domenica di Serie A LIVE su ilBiancoNero.com