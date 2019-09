Torna in campo la Serie A dopo la spettacolare vittoria della Juve sul Napoli. La prima partita del pomeriggio è quella tra Roma e Lazio, il derby della capitale. In serata in programma le sfide tra Genoa e Fiorentina, Lecce e Verona, Udinese e Parma e Sassuolo-Samp.



Segui tutta la giornata di Serie A in diretta su Ilbianconero.com: