Alle 20.45 prende il via la 7ª giornata di campionato, con l’anticipo. La squadra di De Zerbi è reduce da un periodo straordinario, sublimato dalla vittoria al San Paolo per 2-0 contro il Napoli. Ai sogni da primi in classifica dei neroverdi si oppone l’Udinese di Gotti, determinato a rialzare la testa dopo la sconfitta in casa contro il Milan.Domenica poi, sarà il turno della, impegnata nel match di cartello contro la, alle 12.30 all’Olimpico di Roma(4-2-3-1): Consigli; Marlon, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi(3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All. Gotti