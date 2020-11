La 9^ giornata di Serie A inizia adesso con la partita tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi sono una delle grandi sorprese della stagione, sono infatti secondi in classifica a due lunghezze dal Milan capolista. L'Inter invece insegue 3 punti più in basso degli uomini di De Zerbi, provenendo oltretutto da una difficile settimana di Champions. Questa è anche la sfida tra i due migliori attacchi del campionato, con 20 gol prodotti a testa. Una gara da seguire con interesse in attesa che scenda in campo la Juventus successivamente a Benevento.

Alla fine la squadra di Conte ha prevalso con un'ottima prova, che porta i nerazzurri a pari punti proprio col Sassuolo