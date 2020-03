La Serie A non si ferma, per ora: in attesa del Consiglio straordinario di Lega in programma domani, che potrebbe stoppare il campionato fino al 3 aprile, oggi alle 18.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida il Brescia di Diego Lopez, nella gara che completerà il quadro della 26esima giornata di Serie A. I neroverdi sono a caccia di un successo per lasciarsi definitivamente alla spalle il ko con il Parma dell’ultimo turno di campionato e mettersi al riparo da brutte sorprese in ottica salvezza, il Brescia invece vuole provare ad abbandonare l’ultimo posto in classifica rilanciandosi nella corsa per non retrocedere. Il Sassuolo arriva al match da 13esimo in classifica con 29 punti (in 24 gare), mentre il Brescia è ultimo con 16 punti.