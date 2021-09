Sono sei le partite della terza giornata diin programma oggi. Si parte con l'Inter, in campo contro la Samp a Genova alle 12.30, poi tre sfide alle 15. Si tratta di, con una base di partenza di un punto un classifica per i padroni di casa e zero per gli ospiti,, con i friulani (4 punti) che cercano in casa dei liguri (un punto) una vittoria per proiettarsi nella zona alta della classifica, e, che vede entrambe le squadre granata ancora a quota zero. Alle 18Alle 20.45