Il Napoli ha battuto un colpo, con l'1-0 con cui è uscito vincitore dall'Arechi di Salerno. Stasera all'Olimpico toccava al Milan rispondere, e l'esito è stato positivo per i rossoneri. Al cospetto di Mourinho, i rossoneri vanno in vantaggio nel primo tempo con una punizione fulminante di Zlatan Ibrahimovic e raddoppiano nella ripresa con un rigore di Franck Kessie (procurato proprio da Ibra). Nel finale l'espulsione di Theo Hernandez dona nuovo smalto alla Roma, che però riesco solo ad accorciare per il definitivo 1-2 con Stephen El Shaarawy. Continuano a braccetto in vetta alla classifica di Serie A il Napoli e il Milan!

Qui di seguito tutti i dettagli su Roma-Milan: