Dopo i due anticipi di ieri sera, con il Verona a pareggiare a reti bianche contro l'Udinese e la Juventus vincente in rimonta a Brescia, prosegue il turno infrasettimanale di Serie A. Alle 19 apre la bella sfida tra Roma e Atalanta, poi altre sei partite alle 21: Inter-Lazio deciderà se la squadra di Antonio Conte continuerà a essere prima in classifica davanti ai bianconeri, ma in programma anche Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo e Spal-Lecce.



