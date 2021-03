L'Inter capolista del campionato è in scena allo stadio Tardini per sfidare il Parma allenato da Roberto D'Aversa, non solo collega ma anche amico di Antonio Conte. I nerazzurri affrontato questa partita consapevoli dei risultati delle rivali per lo scudetto. La Juventus è terza a -7 (ma con il match col Napoli ancora da recuperare) mentre il Milan, che sta perdendo colpi e ieri ha pareggiato a San Siro con l'Udinese, è a -3. L'Inter può dunque allungare in vetta alla classifica sui "cugini".