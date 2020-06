Dopo l’anticipo di venerdì e le tre gare di sabato, si chiude domenica la 28esima giornata di Serie A. In seguito a Milan-Roma delle 17.15 (2-0 per i rossoneri), si giocano quattro partite in contemporanea alle 19.30: Napoli-Spal, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona e Udinese-Atalanta. Chiude il programma del turno la sfida Parma-Inter delle 21.45