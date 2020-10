La 5^ giornata di Serie A si è conclusa a San Siro con la sfida tra il Milan e la Roma. Due squadre molto in salute: hanno vinto in Europa League e sul campo sono ancora imbattute (i giallorossi hanno perso giusto col Verona a tavolino per una scheda erroneamente compilata). E pure stasera mantengono l'imbattibilità. Finisce infatti 3-3 una gara vivace e ricca di emozioni. Un Ibrahimovic in forma smagliante mette a segno la terza doppietta in altrettante partite giocate. Gioca bene Leao e segna pure Saelemaekers. Gli ospiti però rispondono colpo su colpo e vanno in rete con bomber Dzeko, Veretout e Kumbulla (già match winner contro lo Young Boys). Ora il Milan non è più a punteggio pieno.