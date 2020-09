È sempre Serie A. Oggi, mercoledì 30 settembre, si recupereranno tre gare della prima giornata di campionato: Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta. Aprono alle 18 le prime due sfide, con le squadra di Conte e Inzaghi reduci da successi in rimonta, mentre friulani e liguri devono riscattare le sconfitte contro Verona e Sassuolo



Ecco le formazioni ufficiali:



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All.: F. Inzaghi.



INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Sanchez, Lukaku. All.: Conte.



UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti



SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano