Dopo Juventus-Fiorentina, vinta dai bianconeri per 3 reti a 0, la domenica della Serie A prosegue con altri cinque match, tra cui le due inseguitrici Lazio e Inter. Una giornata quindi importante, per capire se ci sarà la fuga mancata dalla Juventus la scorsa settimana a Napoli. La Lazio conferma di essere in forma smagliante, malgrado il derby avesse dato altre sensazioni: cinquina alla Spal, che replica con il gol della bandiera di Missiroli. Doppio Immobile e doppio Caicedo, la squadra di Inzaghi comincia a fare paura per davvero. Non va oltre l'1 a 1 il Milan, in casa contro il Verona, con Chalanoglou che pareggia il gol di Faraoni in apertura. L'Atalanta, invece, pareggia 2 a 2 in casa contro il Genoa, con le emozioni che si concentrano tutte nel primo tempo. Alle 20.45 ci sarà Udinese-Inter, mentre domani ci sarà Napoli-Sampdoria.