Riparte anche la Serie A. Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, il campionato torna a scaldare il cuore dei tifosi di tutta la penisola, con i canonici tre anticipi. Si inizia dalla Lazio, che giocherà all'Olimpico contro la Sampdoria per aprire la 20° giornata, la prima del girone di ritorno. Obiettivo tre punti per continuare a sognare, per mettere pressione a Juve e Inter.



Alle 18 in campo Sassuolo-Torino, a caccia di punti per risollevare le rispettive stagioni.



Alle 20.45, invece, il Napoli che ospita la Fiorentina.