La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Bologna nell'anticipo serale della 5^ giornata di Serie A. I biancocelesti cercano di risollevare la propria classifica dopo un inizio difficile, sulla scia della bella vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund. La Lazio ha 4 punti in classifica, uno in più del Bologna, in cerca di riscatto dopo la clamorosa sconfitta per 4-3 patia in casa contro il Sassuolo domenica scorsa. Grande attesa anche per bomber Immobile, Scarpa d'oro in carica, che col Borussia si è sbloccato dopo che non segnava dalla prima di campionato.