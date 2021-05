La 34^ giornata di Serie A continua con le partite della domenica. In attesa di arrivare alle 18, quando la Juventus scenderà in campo a Udine, la Lazio nel match dell'ora di pranzo ha sconfitto il Genoa per 4-3, non senza patemi. Immobile, Correa e compagni si mantengono a ridosso della zona Champions League. A proposito di qualificazione alla prossima Champions, alle 15 scenderanno in campo il Napoli (contro il Cagliari) e l'Atalanta (sul campo del Sassuolo). E poi Bologna-Fiorentina.

Il match della Dea contro i neroverdi, peraltro, può decidere definitivamente anche lo scudetto dell'Inter: se i nerazzurri di Gasperini non vincono, i nerazzurri di Conte possono festeggiare il titolo aritmeticamente.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle partite qui di seguito: