Dopo gli anticipi del sabato, ecco il turno domenicale di Serie A. Si parte dal lunch match con Inter e Udinese in campo alle 12.30. Poi tre partite in programma alle 15: al Franchi la Fiorentina ospita lo Spezia per provare ad agganciare la Lazio al sesto posto della classifica; ilSassuolo vuole ripetere il successo contro la Juve anche contro l’Empoli; infine sfida delicata tra Genoa e Venezia a Marassi.Alle 18 Salernitana-Napoli, alle 20.45 Roma-Milan.